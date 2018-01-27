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Erdoğan'dan CHP'ye Ege Adaları yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kendilerine Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgal edilmesiyle suçlaması üzerine tarihi belgeleri açıklayacağını duyurdu.

AA | 27.01.2018 - 15:13..
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Erdoğan'dan CHP'ye Ege Adaları yanıtı

erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de halka seslendi. Erdoğan, burada CHP'lilerin Ege Adaları suçlamalarına yanıt vererek siyasetin gündemini değiştirecek açıklamalarda bulundu.

"Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturanın AK Parti'ye kesildiğini söyledi:

"Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz.

Erdoğan'dan CHP'ye Ege Adaları yanıtı VİDEO


"TARİHİ DOSYALARI HAZIRLATIYORUM"

Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum.

"LOZAN'I MİLLETİME BELGELERLE ANLATACAĞIM"

O tarihi dosyaları, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım."

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