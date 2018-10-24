Erdoğan'dan Danıştay'a tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen 'Andımız' kararına tepki gösterdi.

Yargının yasa koyucu gibi davranmaması gerektiğini savunan Erdoğan,"E yargı gelsin, idare görevini de üstlensin. Yargıdan müsaade alacaksak ben bu makamda durmayayım, gideyim" dedi.

VATANDAŞ BİZİ TOKATLIYOR

Danıştay üyelerine "2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz?" diye seslenen Erdoğan, devamında "Vatandaş sizi tokatlamıyor, beni tokatlıyor. Sizi yuhalamıyor, bizi yuhalıyor" ifadesini kullandı.

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