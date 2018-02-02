Erdoğan'dan Fatma Avlar'ın ailesine taziye mesajı

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

1 Tunceli'deki terör avında EYP ele geçirildi Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

2 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın 2 askerimizi şehit eden ve 2 askerimizi yaralayan roketli saldırısının ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

3 Arabanın arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi Adana'da bir sürücü, aracının arkasına bağladığı ölü köpeği metrelerce sürükledi.

4 PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi PKK'nın roketli saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

5 Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi, yaralandı.

6 Bursa'da kaybolan iki kardeş bulundu Bursa'da sabah saatlerinden beri kayıp olan iki çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.