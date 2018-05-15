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Erdoğan'dan gazeteciye tepki: Haber kaynaklarınız yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakan May'le düzenlediği toplantıda gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız?" sorusuna sert cevap verdi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 20:21..
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Erdoğan'dan gazeteciye tepki: Haber kaynaklarınız yanlış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la ortak basın toplantısı düzenledi.

GAZETECİYE AYAR

Gazetecinin "Seçimlerin adil ve özgür olmasını nasıl sağlayacaksınız? 200 gazeteci parmaklıklar ardında. Profesörler, öğretmenler ve asker içeride seçimler nasıl adil olacak?" şeklindeki soruya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Türkiye'de teröristlerde içeride sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Bir kere teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Haber kaynaklarınız yanlış, bankamatiklerde paraları götürenler, insan öldürenler bunlarla ilgili gazetecidir diye her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışmış olanlarla ilgili bu kararı verdi. Sağlıklı sağlıklı haber öğrenin ki sağlıklı haber üretin. Dün de bu cevabı verdim ama size ulaşmadı galiba. Teröristten gazeteci olmaz." şeklinde cevap verdi.

Erdoğan'dan gazeteciye tepki: Haber kaynaklarınız yanlış

Erdoğan'dan gazeteciye tepki: Teröristten gazeteci olmaz VİDEO

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