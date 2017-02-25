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Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'ı kastederek "140 karakterle alim olunmaz" dedi.

25.02.2017 - 14:57
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Erdoğan'dan gençlere twitter uyarısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı.

"Türkiye'nin ekonomi ile birlikte kültür sanat konusunda da ilk 10'a girmesinin şart olduğunu" ifade eden Erdoğan, internetin bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığını ancak 140 karakterle de alim olunamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı şu şekilde konuştu;

"İNTERNET BİLGİYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR ANCAK..."

" Aslında internet ve iletişim teknolojileri hayatımızı ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor. Bugün evinizin ya da ofisinizin konforundan dünyanın her yerindeki kütüphanelere online olarak erişebiliyorsunuz.

"140 KARAKTERLE ALİM OLUNMAZ"

Arama motoru ile ulaşılan bilgi kırıntıları ile 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz, alim hiç olunmaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir. Yarım porsiyon aydın olunabilir başka bir şey olunamaz."

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