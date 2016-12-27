Erdoğan'dan günedeme ilişkin açıklamalar

Ortak basın toplantısında Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

GİNE'DEKİ FETÖ OKULLARI

Gine'de bulunan okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Ortak gayretimizle inşallah FETÖ de tarihin çöp sepetine atılacaktır.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'YA BAKIŞI

Biz Afrika'ya asla emperyalistlerin, sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık, dayanışmayı kendimize rehber edindik. Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır.

Potansiyelimiz aslında çok yüksektir. Biz yatırımcılarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz. Bu vesile ile THY'nin ilk uçuşunun 30 Ocak 2017 tarihinde olacağını sizlere bu akşam müjdelemiş olayım.İnşallah gönül bağlarımızla ekonomik ilişkilerimiz ile bu uçuşlar ile daha da pekişecek ve gelişecektir.

DEAŞ AÇIKLAMASI

Bizi DEAS'a destek vermekle suçlayan koalisyon güçleri simdi kayboldu asil onlar teror örgütlerine destek oluyor. Koalisyon güçleri maalesef verdikleri sözü tutmuyor. Biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Artık geri dönemeyiz. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Bu zirveye terör örgütleri davet edilecek olursa, biz buna sıcak bakmayız.

GİNE İLE ANLAŞMALAR

Gine'yi ziyaretim sırasında ticaretten turizme enrejiden askeri işbirliğine kadar pek çok alanda 9 anlaşma imzalamıştık. Biraz önceki anlaşmalarla da Türkiye Gine arasındaki ahdi zemin büyük ölçüde sağlanacaktır. 50 Otobüs sözü vermiştik 30'u şu anda orada hizmet veriyor. 20 Otobüs de bir kaç hafta içinde tamir bakım her şeyleri yapılmak suretiyle Gine'ye gönderilecektir. Onun da müjdesini kendisine ayrıca verdim.

"SÖMÜRGECİLERE SAKIN MADENLERİNİZİ KAPTIRMAYIN"

Sömürgecilere sakın madenlerinizi kaptırmayın. Ülke ismi vermeyeceğim, nasıl sömürdükleri, vampirleri nasıl indirdiklerini biliyorum.

15 TEMMUZ SÜRECİNDE CONDE YANIMIZDA OLDU

Cumhurbaşkanı Conde'nin gönlümüzde ayrı bir yeri var. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında bizi ilk arayanlardan ve süreci takip edenlerden oldu. Sayın Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'deki okullar Türkiye Muarif Vakfı'na devredildi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunun diğer ülkelere de örnek olmasını diliyorum. Bu terör örgütünü hep birlikte inşallah tasfiye edeceğiz. Örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha iyi görmeye başladılar. Masumların kanını döken bu örgüt hiç bir zaman başarılı olmadı olamaz. İnşallah FETÖ'de tarihin çöp sepetine atılacaktır.

CONDE'NİN AÇIKLAMALARI;

Türkiye hükümetini bize göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türkiye çok büyük ve çok büyük tarihi olan bir ülke. Türkiye emperyalist güçler ile karşı karşıya kaldı, Türkiye'yi bölmek isteyen güçler söz konusu oldu. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bu Sevr Anlaşması'nın tekrar edilmesi ile bugünkü Türkiye kuruldu. Adnan Menderes zamanında Türkiye çok gelişti fakat maalesef çeşitli askeri darbeler Türkiye'yi 25 yıl geriye götürdü. Ancak bu 15 yılda Türkiye çok saygı gören bir ülke haline geldi yeniden. Biz Türkiye'yi Afrika'ya tanıtmak istiyoruz. Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey var.

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