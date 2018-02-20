taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,8041
EURO
4,6941
ALTIN
162,99
PETR
64,9700

Erdoğan'dan Esad yanlısı milislere: Bedelini ağır öderler

Esad yanlılarının Afrin'i girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir şeye fırsat vermeyiz" dedi.

AA | 20.02.2018 - 19:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile ortak basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

TOP ATILIŞLARI YAPILINCA KAÇTILAR

Esad yanlısı milislerin Afrin'e girme girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

"YANLIŞ ADIMLAR ATIYORLAR, BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

Erdoğan ayrıca, "Terör örgütleri bazen biliyorsunuz, kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Bunun bedelini çok ağır öderler" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

937
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

311
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

140
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

295
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

92
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

268
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM