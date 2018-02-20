Erdoğan'dan Esad yanlısı milislere: Bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile ortak basın toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

TOP ATILIŞLARI YAPILINCA KAÇTILAR

Esad yanlısı milislerin Afrin'e girme girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçlerinin bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketliliği tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette." dedi.

"YANLIŞ ADIMLAR ATIYORLAR, BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"

Erdoğan ayrıca, "Terör örgütleri bazen biliyorsunuz, kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Bunun bedelini çok ağır öderler" şeklinde konuştu.