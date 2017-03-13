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Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı'na demokrasi dersi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’ye "Ben patron değilim, ülkemin patronu millet. Demokrasiyi anlamamışsın."dedi.

13.03.2017 - 20:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulundu.

"SEN DAHA DEMOKRASİYİ ANLAMAMIŞSIN"

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte’nin açıklamalarına cevaben, “Hollanda’daki beyefendi diyor ki bu ülkenin patronu biziz. Ya ben patron değilim zaten. Benim ülkemin patronu millettir millet. Sen daha demokrasiyi öğrenememişsin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı'na demokrasi dersi

"7 SEÇİM KAYBETTİ HALA PARTİSİNİN BAŞINDA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tek adam’ iddialarına da cevap veren Erdoğan, “Bu ülkede tek adam varsa sensin” dedi. Kılıçdaroğlu’nun 7 seçim kaybettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, “Ama hala partisinin başında” ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı'na: Demokrasiyi öğren VİDEO


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