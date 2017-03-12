taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Erdoğan'dan Hollanda'da yaşayan Türkler'e çağrı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşularınızı alın gelin, evsahipliği nedir görsünler."dedi

12.03.2017 - 15:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan Hollanda'da yaşayan Türkler'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni ile toplu açılış töreninde Hollanda'nın anti demokratik tavrını sert bir şekilde eleştirdi.

"KOMŞULARINIZA ALIN GELİN, EVSAHİPLİĞİ NEDİR GÖRSÜNLER"

Fransa'ya teşekkür eden Erdoğan, "Fransa bu oyunların hiçbirine girmedi. Bu çirkef tavırları takınan ülkelerdeki kardeşlerime diyorum ki, komşularınızı alın gelin, evsahipliği nedir görsünler. Bunu da göreceğiz. Gelen misafirlerimizi de misafirperverliği görecekler." dedi.

Erdoğan'dan Hollanda'da yaşayan Türkler'e çağrı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

296
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

380
Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

342
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

316
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

180
Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

184
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM