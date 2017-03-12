Erdoğan'dan Hollanda'da yaşayan Türkler'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni ile toplu açılış töreninde Hollanda'nın anti demokratik tavrını sert bir şekilde eleştirdi.

"KOMŞULARINIZA ALIN GELİN, EVSAHİPLİĞİ NEDİR GÖRSÜNLER"

Fransa'ya teşekkür eden Erdoğan, "Fransa bu oyunların hiçbirine girmedi. Bu çirkef tavırları takınan ülkelerdeki kardeşlerime diyorum ki, komşularınızı alın gelin, evsahipliği nedir görsünler. Bunu da göreceğiz. Gelen misafirlerimizi de misafirperverliği görecekler." dedi.