Erdoğan'dan İhsanoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İhsanoğlu'nu telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
KONUŞMASINI YARIDA KESMİŞTİ
Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel Güvenlik, Bölgesel Barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.
Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.