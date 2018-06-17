Erdoğan'dan İnce'ye: Bıraksalar ilahiyatta hoca olacak

Seçimlere 1 hafta kala AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ni bugün Yenikapı Meydanı'ndan gerçekleştirdi.

Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin muhafazakar söylemleri ve hareketlerine tepki gösterdi.

"BİZ CAMİDEN ÇIKMAMANA SEVİNİRİZ"

Erdoğan şunları söyledi: "AK Parti ve MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği kılık kıyafet düzenlemesini Genel Başkanınla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne götüren sen değil misin Bay Muharrem? Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mı? Maşallah şimdi camiden çıkmıyor yaa. Maşallah ama biz bundan üzülmeyiz tam aksine seviniriz. Bıraksalar ilahiyatlarda hocalık yapacak. Bayağı iyi gidiyorlar. Bunlar ucuz oyunlar Muharrem, dürüst ol."

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