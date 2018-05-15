Erdoğan'dan İngiliz Başbakan ile ortak Kudüs planı

Resmi temaslar için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İsrail ve ABD'nin neden olduğu Filistin katliamları karşısında İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak eylem planı açıklayacağı belirtildi.

KUDÜS OLAYLARI

ABD'nin Kudüs'te neden olduğu ve direkt olarak İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar neticesinde 58 Filistinli yaşamını yitirmiş, 2770 Filistinli de yaralanmıştı. Çıkan olaylar hem Türkiye hem de İngiltere tarafından sert bir dille kınanırken, iki ülke liderleri birlikte hareket planı kararlaştıracak.

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