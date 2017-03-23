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Erdoğan'dan İngiltere'ye Türkçe ve İngilizce taziye mesajı

Erdoğan, Londra'daki saldırılar nedeniyle twitter hesabından paylaştığı Türkçe ve İngilizce mesajlarında, İngiltere'ye taziyelerini iletti.

23.03.2017 - 08:42
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Erdoğan'dan İngiltere'ye Türkçe ve İngilizce taziye mesajı

Başbakan Theresa May'e gönderdiği taziye mesajının ardından, twitter hesabından başsağlığı dileklerini yineleyen Erdoğan, İngilizce ve Türkçe tweetlerinde şunları belirtti:

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

"Londra'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak, Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Birleşik Krallık halkına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, küresel barış ve güvenliğe büyük tehdit oluşturan terörle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la dayanışma içerisindedir."

Erdoğan'dan İngiltere'ye Türkçe ve İngilizce taziye mesajı

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