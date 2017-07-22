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Erdoğan'dan İsrail'e Harem-i Şerif tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Teşkilatı Başkanı olarak, Mescid-i Aksa için harekete geçilmesini istedi.

22.07.2017 - 15:19
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Mescid-i Aksa'ya uygulanan ablukaya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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