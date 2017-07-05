Erdoğan'dan Katar üssü açıklaması

Erdoğan, "Katar krizinde körfez ülkelerin talepleri hiçbir koşulda kabul edilebilir değil. Ancak Katar'ın talep etmesi halinde Türk askeri üssünü kapatabiliriz." dedi.

"PUTİN'LE ÇATIŞMASIZ BÖLGELERİ KONUŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşananlara da değindi ve şunları söyledi:

"YPG'ye verilen silahların toplancağına inanmak imkansız. YPG'den tehdit gelirse ÖSO ile birlikte operasyon düzenleriz. Putin'le çatışmasızlık bölgelerini konuşacağız."

"BARZANİ YÖNETİMİ PİŞMAN OLACAK"

Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı bağımsızlık referandumu kararı ile de ilgili konuştu ve "Referandum kararı doğru değil. Pişman olacaklar" dedi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne de değinerek "Maltepe'de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar. En ufak bir hukuksuzluk durumunda müdahale edilir" yorumunda bulundu.