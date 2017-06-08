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Erdoğan'dan Katar'la imzalanan anlaşmalara onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a Türk askeri üssü kurulmasını içerden maddeyi onayladı.

08.06.2017 - 23:34
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Erdoğan'dan Katar'la imzalanan anlaşmalara onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması ile anlaşmanın tadili hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun"u onayladı.

JANDARMA EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROTOKOLÜ DE ONAYLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile  7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması ile anlaşmanın tadili hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun"ları onayladı.

Kanunların, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Erdoğan'dan Katar'la imzalanan anlaşmalara onay

Erdoğan'dan Katar'la imzalanan anlaşmalara onay

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