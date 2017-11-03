Erdoğan'dan kendisine diktatör diyen Bülent Tezcan'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine diktatör diyen CHP sözcüsü Bülent Tezcan'a Manisa'dan cevap verdi. Erdoğan şunları söyledi:

DİKTATÖR OLSAM VURULDUĞUNDA SENİ ARAR MIYDIM

"Git yat aşağıya ya.. Yani şahsıma bu lafı eden kişi, kendisini vurdular, ben kendisini geçmiş olsun diye aradı. Diktatör seni arar mı? Bu bir merhamettir. Ama yok.. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Siyasetçilerimizin, iş dünyamızın, medyamızın bu konuları tartışması, fikir üretmesi lazım. Sana ne ya. Sen kendi partinin içine bak."