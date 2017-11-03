taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.947
USD
3,8555
EURO
4,4922
ALTIN
158,35
PETR
61,0000

Erdoğan'dan kendisine diktatör diyen Bülent Tezcan'a cevap

Manisa'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Tezcan'a sert yüklendi.

03.11.2017 - 17:46
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan kendisine diktatör diyen Bülent Tezcan'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine diktatör diyen CHP sözcüsü Bülent Tezcan'a Manisa'dan cevap verdi. Erdoğan şunları söyledi:

DİKTATÖR OLSAM VURULDUĞUNDA SENİ ARAR MIYDIM

"Git yat aşağıya ya.. Yani şahsıma bu lafı eden kişi, kendisini vurdular, ben kendisini geçmiş olsun diye aradı. Diktatör seni arar mı? Bu bir merhamettir. Ama yok.. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok. Siyasetçilerimizin, iş dünyamızın, medyamızın bu konuları tartışması, fikir üretmesi lazım. Sana ne ya. Sen kendi partinin içine bak."

BÜLENT TEZCAN'IN HAKARET DOLU SÖZLERİ

İlginizi Çekebilir
Tarsus'taki gizemli kazı sona erdi
Mersin Tarsus'ta özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı bitti.
Hakkari Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen asker ve korucularımız son yolculuğuna uğurlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'dan terörü bitirme sözü
Keşan'da partililere seslenen CHP Lideri, terörü akılla ve mantıkla hareket ederek bitireceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
Teröristlerin yuvalandığı Kandil ve Sincar'ı işaret eden Erdoğan, sorunun çözülmemesi durumunda buraların yerle bir edileceğini ifade etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

316
CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

CIA'nın Usame Bin Ladin dosyası

126
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

159
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

41
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

107
iPhone X dinamit testi

iPhone X dinamit testi

240
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM