Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasında, "Biz PKK'nın üzerine gideriz, o iyi çocuklar diyerek, piknik yapan vatandaşlar diyerek, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza FETOperest kesilir." dedi ve Kılıçdaroğlu hakkında "beyni sulanmış bir zat" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zat VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İŞİ MÜPTEZELLİĞE VURDU"

"Coğrafyamızdaki bölücülük faaliyetlerinin önüne geçmek zorundayız. Aksi halde zafer naralarının başka dillerde yapıldığı çarpık düzen kaçınılmazdır. Biz ne kadar kucaklayıcı olmaya çalışıyorsak ana muhalefet partisinin başındaki zat da işi, üzülerek söylüyorum ki müptezelliğe vurdu.

"BEYNİ SULANMIŞ ZAT"

Biz PKK'nın üzerine gideriz, o ise iyi çocuklar diyerek piknik yapan vatandaşlar, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza FETOperest kesilir. Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözü perdelenmiş, beyni sulanmış bir zat var. AB ile anlaşmazlık yaşarız, karşı tarafın ağzı ile konuşuyor buluruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. CHP bu zat eli ile hızla ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. "