taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.429
USD
3,9271
EURO
4,6733
ALTIN
163,36
PETR
63,3300

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 12:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zat

erdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği konuşmasında, "Biz PKK'nın üzerine gideriz, o iyi çocuklar diyerek, piknik yapan vatandaşlar diyerek, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza FETOperest kesilir." dedi ve Kılıçdaroğlu hakkında "beyni sulanmış bir zat" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zat VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"İŞİ MÜPTEZELLİĞE VURDU"

"Coğrafyamızdaki bölücülük faaliyetlerinin önüne geçmek zorundayız. Aksi halde zafer naralarının başka dillerde yapıldığı çarpık düzen kaçınılmazdır. Biz ne kadar kucaklayıcı olmaya çalışıyorsak ana muhalefet partisinin başındaki zat da işi, üzülerek söylüyorum ki müptezelliğe vurdu.

"BEYNİ SULANMIŞ ZAT"

Biz PKK'nın üzerine gideriz, o ise iyi çocuklar diyerek piknik yapan vatandaşlar, arkadaşlar diyerek teröristlere sahip çıkar. Biz FETÖ'nün üzerine gideriz, işi Ankara'dan İstanbul'a yürümeye getirecek kadar başımıza FETOperest kesilir. Rabia işaretini terör örgütü simgesi sanacak kadar gözü perdelenmiş, beyni sulanmış bir zat var. AB ile anlaşmazlık yaşarız, karşı tarafın ağzı ile konuşuyor buluruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sıkça andığımız için CHP'den her an Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalar yapılmasını bekler hale geldik. CHP bu zat eli ile hızla ana muhalefet partisi olmaktan çıkıp ana hıyanet partisi konumuna doğru sürüklenmektedir. "

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zatErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Beyni sulanmış zat V

İlginizi Çekebilir
Yılbaşı biletleri, yarın satışa çıkarılıyor
Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler, yarın satışa sunulacak.
CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı
"Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla eski CHP'li Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan: Kimseyi aracı kılmam, bizzat kendim yaparım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim adıma ahkam kesenler var, birine bir şey söyleyeceksem bizzat kendim yaparım" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

216
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

156
Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize'de cam filmi yasağı yok

126
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

162
İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

İsrail Dışişleri, Türk Musevi cemaatiyle iletişimi kesti

40
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

54
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM