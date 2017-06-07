Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'ndaki iftar buluşmasında konuştu.

"SEN BU ÜLKEDE TEK MİLLET DEĞİL DE ÇOK MİLLET Mİ İSTİYORSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rabia işaretiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?" dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia tepkisi VİDEO

HAKKARİ'DE BİR TANE BİLE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRMADIN

Erdoğan ayrıca, "O şu anda el ele kol kola dolaştıkların Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'yu parçalamak istediler. Sen onlarla beraber de gittin ta Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın. Onların paçavralarını dalgalandırdın onların desteği ile miting yaptın şimdi sen nasıl geliyorsun Rabia işaretine terör örgütünün işareti diyorsun? İşte bunun için diyoruz bir olacağız iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok." dedi.