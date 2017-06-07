taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5496
EURO
3,9973
ALTIN
146,68
PETR
48,1700

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rabia işaretiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işaretin içeriğinde tek millet var" dedi.

07.06.2017 - 21:59
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia tepkisi

123

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'ndaki iftar buluşmasında konuştu.

"SEN BU ÜLKEDE TEK MİLLET DEĞİL DE ÇOK MİLLET Mİ İSTİYORSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rabia işaretiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'de muhalefet partisinin başındaki zat, benim bu işaretimi (Rabia işareti) çok kıskanmış, herhalde çok da hoşuna gitmiş. 'Bir terör örgütünün işaretini kullanan' diyor. İçini söyle içini. Bu işaretin içeriğinde ne var. Bu işaretin içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Acaba beyefendi, sen bu ülkede tek millet değil de, çok millet mi istiyorsun, ondan mı rahatsız oldun?" dedi.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia tepkisi VİDEO

HAKKARİ'DE BİR TANE BİLE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRMADIN

Erdoğan ayrıca, "O şu anda el ele kol kola dolaştıkların Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'yu parçalamak istediler. Sen onlarla beraber de gittin ta Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın. Onların paçavralarını dalgalandırdın onların desteği ile miting yaptın şimdi sen nasıl geliyorsun Rabia işaretine terör örgütünün işareti diyorsun? İşte bunun için diyoruz bir olacağız iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun başka çıkışı yok." dedi.

İlginizi Çekebilir
Darbe üssünde o gece: Müslim Macit
Mahkeme süreçlerinde komik ifadelerle ön plana çıksalar da FETÖ'cülerin gerçek yüzleri kendi ağızlarından kayda geçmiş durumda.
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması
İran Devrim Muhafızları bugün gerçekleşen saldırıyla ilgili Suudi Arabistan'ı suçladı.
Türk askeri Katar'da konuşlanacak
Türk askerinin Katar'da konuşlanmasına dair tezkere kabul edildi.
İsveç, Danimarka ile Almanya arasındaki feribot seferleri durdu
İsveç, Danimarka ve Almanya arasındaki tüm feribot trafiğinin gelen tehdit telefonu üzerine durdurulduğu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk askeri Katar'da konuşlanacak

Türk askeri Katar'da konuşlanacak

716
İran parlamentosuna saldırı

İran parlamentosuna saldırı

246
Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

Deniz Seki basın toplantısında reklam yaptı

386
Humeyni'nin mezarına saldırı anı

Humeyni'nin mezarına saldırı anı

225
Zamlı emekli maaşları listesi 2017

Zamlı emekli maaşları listesi 2017

80
İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması

İran'dan Suudi Arabistan'a saldırı suçlaması

311
Sıla-Ahmet Kural aşkının fotoğrafı

Sıla-Ahmet Kural aşkının fotoğrafı

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM