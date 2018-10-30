Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şehit yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de donarak şehit olan 2 askerimizle ilgili eleştirilerine sert yanıt vererek "Buralardan rant elde etmek istiyor" dedi ve askerlerimizin tehçizatının en modern tehçizat olduğunu hatırlatarak "Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"BENİM DEDEM SARIKAMIŞ'TA DONARAK ŞEHİT OLDU"

"Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesimi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu.

Yok elbiseleri mi yoktu şusu mu yoktu busu mu yoktu... Bay Kemal kendine buralardan rant elde etmek istiyor... Bay Kemal benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak donarak şehit oldu. Bu ülkeyi bu devleti senin küçümsemeye hakkın yok.

"SENİN ŞEHADET DİYE BİR ANLAYIŞIN YOK"

Senin şehadet diye bir anlayışın yok, derdin yok. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır.

SEN BİLMEDEN NE ANLATIYORSUN YA?

Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok.

Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak."