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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seni de çağırırlarsa şaşırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yargının kararlarını sorgulamasını eleştirdi.

17.06.2017 - 15:57
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seni de çağırırlarsa şaşırma

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu ile ilgili yargıya tepki yürüyüşünü eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT TIR'ları olayının ülkede skandal bir durum yaşanmasına neden olduğunu belirterek, "Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ÜLKEDE SKANDALIN YAŞANDIĞI SÜREÇ VAR"

"Meşhur MİT tırlarının, FETÖ'cü yargı mensupları tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi ve bu işin içinde rol alan kişinin bu rolünü başka meslektaşı ile paylaşarak attığı adımlar ve ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı bir süreç var. Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz?

"YARIN DA SENİ DAVET EDERLERSE ŞAŞIRMAYIN"

Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Adaleti arıyorsan onun makamı parlamentodur. Kürsüde ne diyeceksen dile getir, söyle. Yasama, yürütme, yargı. Bu üç grubun üç farklı kurumun birbiriyle olan ilintisi ülke için çok önemli. 138. madde A'dan Z'ye herkes için çalışır.

Yargı yarın sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın. Bu tür yürüyüşe başlamak doğru bir şey değil. 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'na gelip oradan Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan kişinin o gece nereye sığındığı belli olmuştur. Dürüst olmayanlarla da bir yere varılmaz."


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