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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yerli silah cevabı

Türkiye'nin yerli ve milli silahı olmadığını savunan CHP Lideri'ne cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaflete bak ya, zavallılığa bak" dedi.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 12:16..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli silah konusunda yaptığı açıklamalara değindi.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDE GELDİĞİ YERİ KÜÇÜMSÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıkları ile adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti daha doğrusu başındaki zevat ve onun şürekası diyebileceğimiz bir ekip var. Ben gerçek CHP'lilerin de bizimle aynı hissiyatta olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeri küçümseyen sözler söylüyor.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yerli silah cevabı

"TOPLARIMIZIN SESİNİ DE Mİ DUYMUYOR"

Her gün televizyonlarda sabahtan akşama kadar yayınlanan Zeytin Dalı operasyonunu da mı bu adam izlemiyor. Askerlerimizin ellerindeki yerli silahları da mı görmüyor? Toplarımızın sesini de mi duymuyor? Çok namlulu roket atarlarımızın görüntüsünden de mi etkilenmiyor. Silahlı İHA'larımızdan da mı heyecan duymuyor.

"SEN BİR DELİKLİ TÜFEK YAPAMAZSAN NASIL SAVAŞACAKSIN DİYOR"

'Sen bir delikli tüfek yapamazsan, nasıl savaşacaksın' diyor. Gaflete bak ya, zavallılığa bak. Onlar sizin ecdadınızız veya sizinkilerin zamanına ait olan bir süreçti. Türk malı zırhlı araçlarımız da mı bu zata bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.

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