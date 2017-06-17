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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sokağa çıkmak ne kendilerine ne de ülkenin yararınadır. Adalet sokakta aranmaz" dedi.

17.06.2017 - 15:36
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne eleştiri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne değinen Erdoğan, "Adalet sokakta aranmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu;

"NE KENDİLERİNİN NE ÜLKENİN YARARINA.."

"Biz bir beraber iri ve diri olursak Türkiye'yi kimse yakalayamaz. Ama bakıyorsunuz biz hukuka saygı duyuyorum deyip anayasanın hükümlerini aşağı alacak şekilde vatandaşı sokağa çağırmak ne kendilerinin ne ülkelerinin yararına olacaktır.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne eleştiri VİDEO

"YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINMAZ"

Rahmetli Demirel'i anmadan geçemeyeceğim: Yollar yürümekle aşınmaz. Eğer yürümekle aşınacağını sanıyorlarsa bu mümkün değil. Hukluk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil.

"ELİNDE ADALET PANKARTIYLA DOLAŞMAK.."

Zira ortada bir vaka var. Nedir o? Meşhur MİT tırlarının, FETÖ'cü yargı mensupları tarafından durdurularak dünyaya servis edilmesi ve bu işin içinde rol alan kişinin bu rolünü başka meslektaşı ile paylaşarak attığı adımlar ve ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı bir süreç var. Eğer yargı bu tür baskılar altında kalırsa biz yargıdan adaleti nasıl bekleyeceğiz Kusura bakmayın, öyle elde adalet pankartı taşımak adaleti getirmez.

"ADALET PARLAMENTODA ARANIR"

Eğer adalet arıyorsan parlamentoda kürsüde aranır. Eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini sanıyorlarsa bu da mümkün değildir. Adaleti aramanın yeri parlamentodur.

Parlamentoda kürsüde adalet için ne diyeceksen de! Başında olduğun kurumda ne kadar adalet var?

Tüm bu olanlar, Türkiye'de kendi içimizde bazı sıkıntıları meydana getirmek Türkiye'ye bir şey kazandırmaz."

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