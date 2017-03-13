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Erdoğan'dan Merkel'e: Sana yazıklar olsun

Hollanda'ya destek veren Merkel'e, Erdoğan cevap verdi: Demek ki sende onlarla aynı kafadasın. Sana yazıklar olsun." dedi.

13.03.2017 - 21:28
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Erdoğan'dan Merkel'e: Sana yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya desteğini açıklayan Merkel'e cevap verdi.

"MERKEL, SANA YAZIKLAR OLSUN"

Erdoğan, ''Batı'nın gerçek yüzünü gösteriyorlar. Biz böyle görmek istemezdik. Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Bu, bu demektir. 'Yanındayım.' dediğine göre o da demek ki aynı kafada. Biz kişinin sevdikleriyle beraber olduğuna inananlardanız. Bunların yaptıklarının kesinlikle ne Avrupa Birliği müktesebatına ne Venedik, hiçbir yere uyar tarafı yoktur..'' ifadelerini kullandı.

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