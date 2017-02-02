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Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

Merkel, basın toplantısında "İslamist terör" dedi. Erdoğan, "Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem" diye cevap verdi.

02.02.2017 - 16:33
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Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

"İSLAMLA BÖYLE BİR İFADE YAN YANA KULLANILAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman Şansölyesi Merkel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısında, Erdoğan'ın Merkel'i düzelttiği sözleri şöyle:

"Islamist terör' ifadesi Müslümanları üzdüyor. Böyle bir ifade kullanılamaz. İslamla böyle bir ifade yanyana gelemez çünkü İslam'ın kelime anlamı barıştır. Çünkü DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren ikinci bir ülke yok. Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem"

Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki VİDEO

Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

"İSLAM VE İSLAMİST ARASINDA FARK VAR"

Merkel bunun üzerine 'İslamist terör' sözüne açıklık getirdi:

"Din özgürlüğü benim için çok önemli ve demokrasinin bir parçası olarak görüyorum. Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İslam ve İslamist arasında bu terimler arasında bir fark var. Müslümanlara çok büyük takdir duyduklarını ve işbirliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum."

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