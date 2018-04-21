Erdoğan'dan muhalefete: Buyur meydan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, erken seçim kararını eleştiren siyasilere yanıt verdi.

"ANA MUHALEFETE BUYUR MEYDAN DİYORUZ"

"Koltuk hırsım olsaydı 18 ay daha kalırdım" diyen Cumhurbaşkanı, ana muhalefetin hodri meydan dediğini belirterek "Ana muhalefete buyur meydan diyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"2023 hedeflerimize ulaşmak için Türkiye'nin mevcut büyüklüğünü yaklaşık 2 kat daha artırmamız gerekiyor. Türkiye'nin bu hedefine ulaşabilmesi için aşması gereken teknik ve psikolojik bir takım engeller var.

Yurt içi ve dışında ekonomimiz ile değerlendirme yapan kimi çevrelerin önümüze çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hale getirmenin yolu; teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. Yüksek teknoloji yatırımları bunların başında geliyor.

BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM...

Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır.

MESELE PARA KAZANMAK DEĞİL, KAZANILAN PARAYLA NE YAPILDIĞIDIR

Yanlış anlaşılmasın ama burada mesele para kazanmak değil, kazanılan parayla ne yapıldığıdır. Bunun üzerinde durmamız lazım. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor.

OHAL'DEN ŞİKAYET EDENLER...

Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?"