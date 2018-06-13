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Erdoğan'dan muhalefete sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 16 yılda muhalefetin çizgisini bozmadığını belirterek, "Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor" dedi.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 18:32..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde konuştu.

"EN BÜYÜK AÇIĞIMIZ MUHALEFET"

"Biz, Allah'ın izniyle cari açığı hallederiz." diyen Erdoğan, "Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan muhalefete sert tepki

MUHALEFET HİÇ MESAFE ALAMADI

Erdoğan ayrıca "Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir" dedi.

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