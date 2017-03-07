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Erdoğan'dan Osman Gökçek'e övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz günü darbecilere karşı ilk konuşmayı yapan Osman Gökçek için övgü dolu sözler sarfedip teşekkür etti.

07.03.2017 - 20:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığını Osman Gökçek'in yaptığı Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu'nun düzenlediği “Gelecek İçin Evet' programına katıldı.

"15 TEMMUZ'DA İLK DİRENİŞ MEŞALESİ OSMAN GÖKÇEK'TEN OLMUŞTUR"

'Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu Başkanı Osman Gökçek kardeşimiz 15 Temmuz gecesi ilk direniş meşalesini yakanlardan biri olmuştur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Saat 23:00 civarında televizyondan gençlerimizi, milletimizi darbecilere karşı direnmeye çağıran Osman kardeşime ve şahsında tüm Ankara gençliğine dik duruşları ve kararlılıkları için teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız 2015 yılındaki buluşmamızda 'bu gençlik tarih yazacak' demiştim. Hamdolsun 15 Temmuz'da bu gençlik tarih yazdı' dedi.

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