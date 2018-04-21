taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Erdoğan'dan özel sektöre kabine teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim" dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 21:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan özel sektöre kabine teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından Star ve NTV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak. Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim" dedi.

AK PARTİ'NİN YOL HARİTASI

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

YSK seçim takvimini açıklayınca yol haritamızı belirleyeceğiz. Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama CHP ile asgari müştereğimiz yok. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni, milli olarak değerlendirebilir misiniz?

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde adaylığını açıklamayan Kılıçdaroğlu'na, "Başkasını aramana gerek yok, kendin gel" dedi.
Erdoğan: Yerli jet uçaklarının yapımına başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli yüksek teknoloji uçaklar yapmak için çalışmalara start verildiğini söyledi.
Erdoğan erken seçim kararının nasıl alındığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "Yolda öğrendim" dedi.
Erdoğan'dan gündemle ilgili açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

80
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

71
Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

72
Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı

Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı

116
Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

97
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

143
Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM