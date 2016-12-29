Erdoğan'dan PKK'ya destek veren ABD'ye: Bunu yutmayız

Törende yaptığı konuşmasında terör örgütüne silah gönderen ABD'yi hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

ALENİ DESTEK VERİYORLAR

"Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz. Aynı zamanda mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme, yönünü de ihmal etmeyeceğiz. 14 yılda büyük bir sıçrama yaptık. Türkiye olarak uzun süredir batılı ülkelere terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları çağrısında bulunuyoruz. buna karşılık ABD başta olmak üzere bahaneler ileri sürüp harf oyunları gözleri boyayıp masumları katleden örgütlere aleni destek veriyor.

SİLAH DEĞİL MÜHİMMAT GÖNDERİYORUZ DERSENİZ..

Bunu söyleyince beyefendiler rahatsız oluyor. Medya aracılığı ile söylemeyin diyorlar. Bunu nerde konuşacağız ikili görüşmelerde de söylüyoruz. Siz terör örgütlerine silah yardımı yapıp daha sonra 'silah değil mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız.

KUSURA BAKMAYIN BUNU YUTMAYIZ!

NATO’daki ortağınızı yoksa bu bölücü terör örgütleri mi? Bunu kabul etmemiz yutmamız mümkün değil.

EL BAB OPERASYONUMUZDA NATO'NUN DESTEĞİNİ GÖRMÜYORUZ

Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor.

ÖSO'yu bizim içimizdeki bazı muhalifler bile terör örgütü ilan ediyor. ÖSO terör örgütü değil. Ilımlı muhaliflerden oluşan bir direniş örgütüdür.

YILANLA YATAĞA GİREN ISIRILIP ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALMALIDIR

Yılanla yatağa giren ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Felaket göz göre göre geliyor. Biz bir yandan mücadelemizi yürüteceğiz bir yandan ikaz görevini yapmayı sürdüreceğiz."