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Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 15:59..
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Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.

SEÇİM BEYANNAMESİNDEN MÜJDELER

360 sayfalık beyannameyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz" dedi.

Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi VİDEO

Erdoğan'dan ek gösterge müjdesi

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