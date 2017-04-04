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Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya lideri Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

04.04.2017 - 13:56
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Erdoğan'dan Putin'e taziye mesajı

Erdoğan mesajında, Putin'in de şehirde bulunduğu sırada St. Petersburg metrosunda meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralının bulunduğunu üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

RUSYA'NIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu, yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz. Zat-ı Devletlerinin şahsında, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile dost Rusya halkına en samimi taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum."

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