Erdoğan'dan seçmene tatil uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı'nda miting yaptı.

"SANDIKLARA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Miting konuşmasında seçmenler bir takım uyarılarda bulunan "Oy namustur. CHP milletvekillerini sağa sola peşkeş çekerek, ihanet ediyor. Sadece Denizli'de değil; Denizli dışındaki akrabalarınızı da arayın. Aman sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Demokrasiye sahip çıkın. 24 Haziran'da mesele, Türkiye’nin istikbali meselesidir. Miting meydanlarına bir bakın, karşınızda bir yıkım ekibi var. Bir de bizim gibi inşa ekibi var" dedi.

"TATİLİN TELAFİSİ OLUR, SANDIĞIN OLMAZ"

Bayram tatili için de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, "Başındakini 16 yıldır tanıyorsunuz. Yıkım ekibindeki en azından 1,5 ayda bir parça tanıma fırsatını buldunuz. Kimi 'Satarım', kimi 'Yıkarım', kimisi 'Kapatırım' diyor. Senin yapacak neyin var ya? Şimdi yıkım ekibinden herhangi birisini dükkanınız olsa yanınıza çırak alır mısınız? Dükkanınıza almayacağınız bu kişilere ülkenizin geleceğini emanet eder misiniz? Sakın öyle bayram tatiline gidip, dönmemezlik yapmayın. Nasıl olsa okullar tatil oldu, demeyin. Tatilin telafisi olur; ama sandığın telafisi olamaz. Oyunuza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.