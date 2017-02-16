Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Murat Tevlim ile İzmir'de trafik uygulaması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Nedim Öner’in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYEDE BULUNDU

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan atışı sonucu şehit olan Tevlim ile İzmir'de trafik uygulaması sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Öner'in ailelerine telgraf göndererek taziyede bulundu.