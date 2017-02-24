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Erdoğan'dan senatör McCain'e YPG cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senatör John McCain görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

24.02.2017 - 10:19
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Erdoğan'dan senatör McCain'e YPG cevabı

erdoğan

Görüşmede Erdoğan YPG gibi terör örgütleriyle değil Suriye'nin yerel güçleriyle hareket etmek gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütünün desteklenmesinin doğru olmadığını anlattı.

"YPG'NİN GELECEĞİ NE OLACAK?"

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain, görüşmede Erdoğan'a, "YPG'nin geleceği ne olacak?" diye sordu. Erdoğan, bunun üzerine, "Bir terör örgütünün geleceği ne olacaksa onun geleceği de o olacak" karşılığını verdi.

Görüşmede mülteci krizinin çözümü konusunda terörden arındırılmış güvenli ve uçuşa yasak bölge konusu da masaya yatırıldı. Erdoğan, Obama'ya da sunulan planının mülteci sorunu için önemli bir çözüm olacağını vurguladı

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