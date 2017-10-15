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Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanına taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı'nı arayarak taziyelerini iletti "Somali'yle dayanışmamız devam edecek" dedi.

15.10.2017 - 18:55
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erdğoan tlefon

Recep Tayyip Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya mesaj gönderdi.

"İSTİKRARI HEDEF ALAN SALDIRIYI KINIYORUM"

Başkent Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Somali'nin istikrar ve güvenliğini hedef alan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye, terörizme karşı Somali hükümeti ve kardeş Somali halkı ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, ambulans uçak ve tıbbi malzeme temini, ayrıca yaralıların Türkiye'de tedavisi de dahil her türlü yardım hazırlığı için talimat verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.



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