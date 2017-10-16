Erdoğan'dan Somalili mevkidaşını aradı

Erdoğan, Mogadişu'daki bombalı saldırıyla ilgili olarak Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ile telefonla görüştü.

SOMALİ'NİN YANINDAYIZ

Bombalı saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acılı günde de Somalililerin yanında olduklarını ve terörizme karşı Somali hükümetini desteklediklerini vurguladı.

ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Erdoğan, menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'deki bombalı saldırının ardından Somalili mevkidaşına dün bir taziye telgrafı da göndermişti.