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Erdoğan'dan Ş.Urfalı gençlere "gaza gelmeyin" uyarısı

Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ilçelerin il olması talebine "Gaza gelmeyin Şanlıurfa'ya yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi | 25.02.2018 - 20:45..
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İl Kongresi'nde konuştu.

GENÇLERE SESLENDİ

Erdoğan, konuşmasının sonuna doğru ilçelerinin il olması için tezahürat yapan gençlere seslendi ve şunları söyledi:

"GAZLARA GELMEYİN"

"Birilerinin sizlere söylediği gibi 'Siverek il olsun, Suruç il olsun, Viranşehir il olsun, Ceylanpınar il olsun. Bırakın bunları, Şanlıurfa daha Şanlı Urfa olsun, buna bakalım. Diğerlerinin hepsi gaz. Bakıyorsun, birileri gaz veriyor. Bu gazlara gelmeyin. Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapıyor muyuz? Yaptık. Geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya tarihinde yapılmayan yatırımları yaptık mı? Yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Daha güzel şeyler olacak?"

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