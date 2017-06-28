Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR HAREKAT

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'nın kontrol altına alınabileceğini söyledi.

MENBİÇ'TE RUS ORTAKLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon için yeşil ışık yaktığı Menbiç'te, Rus askerleri de bulunuyor.

FOTOĞRAF: Rus askerleri, YPG'li teröristlerle birlikte