Erdoğan'dan terör yandaşı siyasetçilere sert sözler

"Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG, DHKP-C hepsi de aynı senaryonun oyuncularıdır" ifadelerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

AMAÇLARI 2023 HEDEFLERİNİ SABOTE ETMEKTİR

"Tüm terör örgütlerinin tek bir vazifesi vardır. O da milli birliğimizi, ülke bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, 2023 hedeflerini sabote etmektir. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek.

İNSANLARIMIZI KATLETTİLER, PARLAMENTODA UTANMADAN SALDIRABİLİYORLAR

Dün Diyarbakır'da o kanı bozuklar, alçaklar yine güvenlik güçlerimize saldırdılar. İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te, Elazığ'da, Adana'da insanlarımızı katlettiler. Parlamentoda utanmadan saldırabiliyorlar.

MAŞASINIZ! EĞER SİYASET YAPACAKSANIZ SEÇTİĞİNİZ KELİMELERİ DİKKATLİ SEÇECEKSİNİZ

Kimi savunuyorlar, Diyarbakır'da polislerimizi şehit edenleri, Gaziantep'te 56 kardeşimizi şehit edenleri, Kayseri'de er erbaşları şehit edenleri, İstanbul'da stadın üstünde polisimizi şehit edenleri savunuyorlar. Birer maşasınız, eğer siyaset yapacaksanız seçtiğiniz kelimeleri, cümleleri dikkatli seçeceksiniz. Gereği neyse bunu hukuk içinde yapacaktır, yapmaktadır."