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Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi kim tehdit ederse onların üzerine gidileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:11..
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Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta seçim çalışmalarına devam etti.

SIRA KANDİL'DE, SIRA SİNCAR'DA

Afrin'de 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan, "Kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok. Artık AK Parti'nin iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." diye konuştu.

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı VİDEO

Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

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