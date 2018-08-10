taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5425
EURO
6,3918
ALTIN
216,09
PETR
72,0300

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşma sırasında sözünün sık sık bölünmesi üzerine Karadeniz şivesiyle uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 01:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Rize'de halka hitap eden Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Sık sık Erdoğan için tezahüratlarda bulunan sevenleri, aynı zamanda Başkan'ın konuşmasını da ara ara bölmüş oldular.

Erdoğan'ın şiveli uyarısı vatandaşı güldürdü VİDEO

KENDİ ŞİVESİYLE UYARI

Rize'nin Güneysu ilçesinde Erdoğan'ı karşılayan kalabalık, Başkan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve doların artışı hakkında konuşan Erdoğan, sık sık sözünün bölünmesi üzerine bir vatandaşı "Bi dur da" sözleriyle gülümseyerek uyardı.

Erdoğan'ın şivesiyle yaptığı uyarı, toplanan kalabalığı da güldürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

22
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

0
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

4
Çete lideri El Betito yakalandı

Çete lideri El Betito yakalandı

0
Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

1
Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

0
Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM