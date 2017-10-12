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Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Türkiye'nin Ortadoğu devleti olduğunu söyleyen Prof. Erdem'e yüklenen Cumhurbaşkanı, "Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya" dedi.

12.10.2017 - 14:05
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Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

CNN Türk canlı yayınında ekrana gelen Türkiye'nin Gündemi programında İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bahadır Erdem'in sözleri tartışmalara neden oldu.

Prof Bahadır Erdem: Türkiye Ortadoğu devleti oldu

"TÜRKİYE ORTADOĞU DEVLETİ OLDU"

Erdem, Türkiye'nin Batı'dan koparak artık bir Ortadoğu devleti olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Prof. Erdem'in bu sözlerine değindi.

"SENİN HER YERİN PROF OLSA NE YAZAR YA"

Bahadır Erdem'e sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'dan tamamen kopmuş, Ortadoğu'ya sığınmış bir Türkiye var diyor. Bakıyorsun önünde de bir Prof yazıyor. Bunlar haddini bilmiyor. Senin her yerin profesör olsa ne yazar ya. Sen bir defa neyi konuştuğunu, Türkiye'nin bulunduğu konumu bilmeyecek kadar acizsiz.

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki VİDEO

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

BUNLARI İZLEYİNCE NEFRET EDİYORUM

Televizyonda bunları izleyince nefret ediyorum.

BUNLARDAN ÇIKAN ÖĞRENCİDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ

Bunlardan çıkan öğrenciden hiçbir şey olmaz. O öğrenciler, bu tür hocalardan da nefret ediyordur." diye konuştu.

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

FOTOĞRAF: İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bahadır Erdem

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