Erdoğan'dan Ürdün'le telefon diplomasisi

3Ünlü şefin sır ölümüne sebep: İhanet
ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun olduğu iddia edildi.
5Ali Koç: Kavga değil barış ortamı olmalı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iftar yemeğinde görüştüğü Fikret Orman'a kavga ortamından çıkıp kulüplerin içinde bulunduğu mali yapıları düzeltmeleri gerektiğini söyledi.
6Bağcılar’da arı istilası
İstanbul Bağcılar’da başıboş arılar cadde üzerinde bulunan bir mağazanın kolonuna sığındı. Caddeyi işgal eden binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.
3Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan
24 Haziran'a günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakıyor olmalılar ki yeni dünya düzenini gösteren kapakta en baş sıraya Erdoğan'ı koydular.
4Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı
FETÖ'nün ülke için tehdit oluşturabilecek hücrelerinin olduğunu belirten Bakan Soylu, örgütün darbe çağrısı yaptığını söyledi.