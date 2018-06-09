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Erdoğan'dan Ürdün'le telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

AA | 09.06.2018 - 13:46..
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Erdoğan'dan Ürdün'le telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

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