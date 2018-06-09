1 Erdoğan'dan Ürdün'le telefon diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

2 Yunan gazetesinden darbecinin kışlada korunduğunu iddiası Yunan gazetesi Ta Nea, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

3 Ünlü şefin sır ölümüne sebep: İhanet ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun olduğu iddia edildi.

4 Kemal Kılıçdaroğlu: Korkak değilim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini tanımadığını ifade eden CHP Lideri, yürekli bir insan olduğunu söyledi.

5 Ali Koç: Kavga değil barış ortamı olmalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iftar yemeğinde görüştüğü Fikret Orman'a kavga ortamından çıkıp kulüplerin içinde bulunduğu mali yapıları düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

6 Bağcılar’da arı istilası İstanbul Bağcılar’da başıboş arılar cadde üzerinde bulunan bir mağazanın kolonuna sığındı. Caddeyi işgal eden binlerce arı, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.