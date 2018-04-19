Erdoğan'dan vekillere uyarı: Herkes çalışmaya başlasın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısı sonrası Cuhmurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçti ve erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

ERKEN SEÇİM ÇALIŞMALARI

Erken seçim çalışmalarına start veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Genel Merkez'de Başbabakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.

"BEN YOKSAM AK PARTİ YOK DEMEYİN"

Toplantıda vekillere bir takım uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kimse küçük hesaplar peşinde olmamalı. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın. Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti. Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik." dedi.

"SEÇİMLERDEN SONRA CHP'NİN DURUMU DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK"

CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi.