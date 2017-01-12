Erdoğan'dan yaşam tarzı kısıtlanıyor diyenlere sert yanıt

FETÖ darbe girişimi sonrası alınan OHAL kararı ve terörle mücadele için yapılan sıkı güvenlik önlemlerini "Ülkede yaşam tarzına müdahale ediliyor, özgürlükler kısıtlanıyor" şeklinde yorumlayanlara sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

HALA YAŞAM TARZI DİYORLAR

"Biz dertliyiz, bizim acımız var. Ama onlar hala 'yaşam tarzı' diyor. Ne yaşam tarzı ya? Neye bir yasak getirildi? 14 yıl oldu. 2,5 yıldır Cumhurbaşkanıyım ondan önce Başbakandım. Biz nerede, kime ne yasak getirdik, söylesinler bakalım.

HER TÜRLÜ ÖZGÜRLÜK BATI'DA OLMADIĞI KADARIYLA BURADA VAR

Bu devletin anayasasına, yasalarına ters düşen bir şey olmadıktan sonra bu ülkede herkes inandığını inandığı gibi yaşamıştır, düşündüğünü düşündüğü gibi yazmıştır, çizmiştir, konuşmuştur ve her türlü özgürlük Batı'da olmadığı kadarıyla burada vardır.

BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU GAYET İYİ BİLİYORUZ

Kimse kusura bakmasın, bizleri enayi yerine koymasın. Biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz."