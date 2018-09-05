Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Cumhur ittifakının Mart ayındaki seçimlerde de devam edebileceğini belirten Erdoğan, "Doğrusu Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yaklaşımı tam nedir bilemiyorum. Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz." dedi.

"AYNI ADIMI ATABİLİRİZ"

MHP ile kurulan Cumhur ittifakının devam edebileceğini söyleyen Erdoğan, "Liderler olarak konuşup bir değerlendirme yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Böyle bir durum yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz. Bunun için arkadaşlarımızın, başta liderler olarak bizlerin oturup konuşmalarında fayda var. Taraflar olumlu bakarsa böyle bir adım niye olmasın, olabilir."