Erdoğan'dan 'yollar görevinizdi yaptınız' tepkisine cevap

Antalya mitinginin ardından Kanal7 ekranlarında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye, Saadet'e ve İyi Parti'ye oy vermeyi düşünnen seçmenlere seslendi.

"ZATEN GÖREVİNİZDİ YAPTINIZ, NİYE OY VERELİM" DİYORLAR

Erdoğan röportaj sırasında, 16 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde yapılan geniş yollar, köprü projeleri ve altyapıdaki iyileştirme çalışmaları için "Zaten görevinizdi, niye oy verelim" şeklinde yapılan eleştirileri de yanıtladı.

Erdoğan şunları söyledi:

Ben buradan, CHP'ye, Saadet'e, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bakın bunları iyi değerlendirin. Bakın buralardan gidiyorsunuz, geliyorsunuz. "Göreviniz değil mi zaten" diyor olabilirsiniz. Peki bizden öncekilerin görevi değil miydi? Onlar niye yapmadılar? Bay Kemal SSK'nın genel müdürüydü, hastanelerimizin hali biliniyor. Savaş Ay'ın programında bunlar gayet güzel anlatılıyor. Ne yaptı, hiç. Eğitimde ne yaptılar, hiç. Biz Cumhuriyet tarihinde yapılandan daha fazla derslik yaptık.

ERDOĞAN: BİZDEN ÖNCEKİLER NEDEN YOL YAPMADI