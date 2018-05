'Erdoğan'ı görmeden ölürsem gözüm açık giderim'

Yaşı bir asrı geçen 108 yaşındaki Karadenizli Asiye Nine, İstanbul'un en yaşlı kadını. Selameti için sürekli dua ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek ise son dileği.

"BEN YÜRÜYEBİLSEM ONU BULURUM"

Asiye Nine, Erdoğan sevgisini "Ben yürüyebilsem ben onu bulurum ama yürüyemiyorum. Dizlerim yürümüyor ki onu bulayım. Candan sevdik onu, kardeşim midir, anam mıdır, babam mıdır... Öyle içimden sevdim." sözleriyle ifade etti.

"YAYLALARA GİTTİ, BURAYA GELEMEDİ Mİ?"

Bir de sitem de bulunan Asiye Nine, "O yaylalara gitti, Taşköprü'ye gitti, Onları ona diyin, buraya gelemedi mi?" dedi.

108 yaşındaki Asiye Nine'nin Erdoğan sevgisi VİDEO

"ALLAH ERDOĞAN'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

"Allah'ım bunun peşine düşenleri dereye at denize at, yıldırımlara kat, nereye katarsan kat. Allah'ım bunu önümüzden, elimizden, başımızdan eksik etme. Bunsuz yaşamanın bir kârı yok." şeklinde dua eden Asiye Nine, yaşına karşın dinç olmasının tereyağ sayesinde olduğunu söyledi.