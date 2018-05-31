taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.514
USD
4,4908
EURO
5,2623
ALTIN
188,48
PETR
77,8900

'Erdoğan'ı görmeden ölürsem gözüm açık giderim'

İstanbul'da yaşayan 108 yaşındaki Asiye Nine, Cumhurbaşkanı'nı görmek istiyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 14:22..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Yaşı bir asrı geçen 108 yaşındaki Karadenizli Asiye Nine, İstanbul'un en yaşlı kadını. Selameti için sürekli dua ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek ise son dileği.

'Erdoğan'ı görmeden ölürsem gözüm açık giderim'

"BEN YÜRÜYEBİLSEM ONU BULURUM"

Asiye Nine, Erdoğan sevgisini "Ben yürüyebilsem ben onu bulurum ama yürüyemiyorum. Dizlerim yürümüyor ki onu bulayım. Candan sevdik onu, kardeşim midir, anam mıdır, babam mıdır... Öyle içimden sevdim." sözleriyle ifade etti.

"YAYLALARA GİTTİ, BURAYA GELEMEDİ Mİ?"

Bir de sitem de bulunan Asiye Nine, "O yaylalara gitti, Taşköprü'ye gitti, Onları ona diyin, buraya gelemedi mi?" dedi.

108 yaşındaki Asiye Nine'nin Erdoğan sevgisi VİDEO

"ALLAH ERDOĞAN'I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

"Allah'ım bunun peşine düşenleri dereye at denize at, yıldırımlara kat, nereye katarsan kat. Allah'ım bunu önümüzden, elimizden, başımızdan eksik etme. Bunsuz yaşamanın bir kârı yok." şeklinde dua eden Asiye Nine, yaşına karşın dinç olmasının tereyağ sayesinde olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

621
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

112
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

256
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

136
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

244
Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

85
Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM