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Erdoğan'ın 3 ülkeye yapacağı ziyaretin ayrıntıları

13-15 Kasım'da Rusya, Kuveyt ve Katar'a gidecek olan Cumhurbaşkanı, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için görüşmeler yapacak.

12.11.2017 - 11:53
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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-15 Kasım'da Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceğini anımsattı.

İLK DURAK RUSYA

Erdoğan'ın ilk olarak, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle yarın Soçi'yi ziyaret edeceğini aktaran Kalın, "Ziyaret çerçevesinde iki ülke liderleri arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Kalın, Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaların da tamamen kaldırılması ve vize muafiyet rejiminin yeniden tesis edilmesi yönündeki beklentilerin tekrar vurgulanacağını kaydeden Kalın, görüşmelerde enerji alanındaki yakın işbirliğinin de ele alınacağını kaydetti.

RUSYA'DAN KUVEYT'E

Erdoğan'ın Rusya'nın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Ahmed El Sabah'ın davetine icabetle Kuveyt'i ziyaret edeceğini hatırlatan Kalın, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ticaretin çeşitlendirilerek artırılması, müteahhitlik alanında işbirliğimizin güçlendirilmesi, Kuveyt vatandaşlarının yatırım, yerleşme ve turizm amaçlı ülkemize yönelik ilgilerinin daha da artırılması imkanları ele alınacaktır. Askeri ve savunma sanayii, eğitim ve kültür, konsolosluk ve diğer alanlardaki işbirliği imkanlarının da ele alınması ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması da öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

SON DURAK KATAR

Kuveyt'teki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü toplantısı için Katar'a seyahat edeceğini aktaran Kalın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Komitenin çalışmaları kapsamında ilgili kurumlarımız arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmaların da imzalanması öngörülmektedir.

Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirilecek ziyaretlerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele almanın yanı sıra başta Suriye, Irak ve Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler olmak üzere, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bu kapsamda, Körfez İşbirliği Konseyi içinde beş ayı aşkın süre önce başlayan kriz de gündemdeki öncelikli konu başlıklarından biri olacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı ve KİK'le stratejik ilişkileri bulunan bir ülke olarak en başından itibaren aktif bir diplomasi ortaya koyan Türkiye, Kuveyt'in arabuluculuk çabalarına destek vermektedir. Türkiye, bu gerginliğin bir an önce barışçıl yollardan çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir."

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